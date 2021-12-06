Байден поговорит не только с Путиным

Американский президент после разговора с российским главой поговорит с украинским лидером. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Джо Байден намерен позвонить Владимиру Зеленскому спустя несколько дней после переговоров с Владимиром Путиным. Отмечается, что еще до разговора с президентом России поговорит с украинским главой госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Байдена, таким образом можно найти способ продвинуться вперед. Это позволит направить России четкое сообщение о длительных издержках в случае вторжения.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что переговоры президента с Джо Байденом пройдут по защищенной линии видеосвязи.