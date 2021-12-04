Байдена не интересуют чужие "красные линии"

Президент США Джо Байден не примет ничьих "красных линий" в вопросе ситуации на Украине, заявил глава Белого дома журналистам. По словам американского президента, он ожидает, что у него и российского лидера Владимира Путина будет долгий разговор. США "давно знают о российских действиях", цитирует Байдена РИА Новости.

Вопрос об организации разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена в формате видеосвязи сейчас обсуждается Москвой и Вашингтоном. Одной из возможных дат называют 7 декабря. По данным Юрия Ушакова, помощника президента РФ, лидеры двух стран будут обсуждать стратегическую стабильность, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине.

О российских "красных линиях" по Украине Путин говорил ранее на этой неделе на форуме "Россия зовет". Это, в частности, размещение вооружений на территории соседних стран и другие угрозы государственной безопасности РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в качестве примера такой "красной линии" назвала вступление Украины в НАТО.

Западные СМИ в последнее время активно пишут, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Москве это уже не раз опровергали, подчеркивая: данные обвинения используются как предлог для стягивания к российским границам сил и техники НАТО.