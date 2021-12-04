Саакашвили и психотропы: мнение врача

Врачи в Руставской тюрьме прописали экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили довольно большие дозы психотропных препаратов, в чем не было необходимости, заявила врач, руководитель грузинского центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом", – сказала она.

Джишкариани не исключила, что правительству и минюсту Грузии придется ответить в Страсбургском суде по правам человека на вопрос, почему Саакашвили были прописаны психотропные препараты в высоких дозах.

Сейчас у политика, по ее словам, проявляется посттравматическое стрессовое расстройство. Оно требует двух-трехмесячного лечения, но не в Руставской тюрьме.

Врачи центра "Эмпатия" на альтернативной основе с врачебным консилиумом дважды осматривали Саакашвили в военном госпитале в Гори, где он проходит восстановительное лечение, пишет "Интерфакс".

Между тем подруга Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая 4 декабря встретилась с ним в госпитале, сообщила журналистам, что, по ее данным, грузинский минюст намерен в ближайшее время вернуть Саакашвили в Руставскую тюрьму. "Если это действительно произойдет, то будет означать его убийство", – сказала Ясько.

Женщина заявила также, что не понимает причины сообщений об улучшении самочувствия Саакашвили после голодовки. По ее словам, у политика сильно упал гемоглобин, есть высыпаниями неврологического характера, проблемы со зрением и слухом. Ясько считает, что Саакашвили требуется длительная реабилитация.

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