Съезд СДПГ одобрил коалиционный договор

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии одобрили коалиционный договор. Документ поддержали почти 99 процентов собравшихся, передает телеканал "Россия 24".

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Завтра свое решение по соглашению примут "Свободные демократы", а в понедельник, 6 декабря, проголосует партия "Зеленые". Будущий канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде, назвал приход нового кабмина во главе с социал-демократами "прорывом", а также заявил о намерении остаться на посту канцлера больше одного срока.

После окончательного подписания коалиционного договора кандидатуру Шольца должен одобрить Бундестаг. Заседание парламента назначено на среду, 8 декабря.