Бельгийцы избавятся от памятника латышским эсэсовцам

В бельгийском городе Зедельгем уберут памятник латышским легионерам-эсэсовцам. Члены исторической комиссии, созванной после протестов жителей, сочли монумент неуместным и оправдывающим военные преступления. Памятник был установлен три года назад на месте бывшего британского лагеря военнопленных, где латышские эсэсовцы содержались после Второй мировой войны.

Решение администрации бельгийского города Зедельгем убрать спорный монумент — завершение затянувшейся борьбы с участием политиков, СМИ и общественных организаций. Специальная комиссия из бельгийских, латвийских и международных экспертов постановила: "Пчелиный улей" прославляет нацизм, он установлен тем, кто совершал преступления против человечности, ответственен за убийства десятков тысяч латвийских и немецких евреев в Латвии, гражданских лиц на территории бывшего Советского Союза.

- Комиссия рекомендует убрать памятник, дабы он исчез из публичного пространства. Кроме того, комиссия рекомендует изучить возможность найти новое применение "латвийскому улью" как объекту искусства. Дискуссия, однако, должна проводиться с участием всех заинтересованных сторон, решение должно приниматься с учетом деликатности контекста.

Форма памятника не случайна: Кристапс Гулбис гордится тем, что в своем детище смог соблюсти пропорции настоящего латвийского улья, не менявшиеся с 1925 года. В нем живет 12 тысяч пчел. Столько человек содержалось в военном лагере военнопленных номер 2229 в Зедельгеме.

Архивные документы подтверждают: в подавляющем большинстве это были латышские бойцы нацисткой армии.

Латвия, где эсэсовцев почитают, как борцов за свободу республики, проект приветствовала и участвовала в его реализации. Площади, на которой поставили творение Гулбиса, дали имя Бривибаплейн – "Площадь свободы" в переводе с латышского.

Все это вызвало негодование и горячее сопротивление еврейских организаций, историков, политиков. Однако неоднократные обращения в администрацию города, пикеты и акции протеста результата не приносили.

В мэрии Зедельгема, куда журналисты ВГТРК обратились в том же 2018 году за разъяснениями, горячо опровергли любые обвинения. Там заявили, что памятник – ода миру и свободе, а ни в коем случае не войне и нацизму.

Официальный ресурс Еврокомиссии, призванный бороться с дезинформацией, тогда же пытался атаковать наш репортаж, утверждая, что российский телеканал искажает факты, представляя "улей" прославлением нацизма.

Потребовалось почти четыре года, чтобы к аналогичному с нашими выводу пришла группа бельгийских и международных экспертов.

Борьба против "улья" в начале текущего года дошла до парламента.

"Что движет администрацией Зедельгема, когда она устанавливает монумент в память о нацистах? Они сами-то понимают, почему латышские нацисты в Зедельгеме оказались? Приехали город посмотреть? Или полюбоваться на отреставрированные мельницы? Картошки фри поесть в местном кафе? Вы серьезно? Это не памятник жертвам, не памятник жертвам оккупации, это памятник бойцам "Ваффен СС", военного крыла нацистского режима", – заявлял депутат партии труда Бельгии Том Де Меестер.

Прения в парламенте завершились созданием комиссии, которая и подтвердила неуместность подобной инсталляции. Город уже признал, что согласен с решением экспертов.

"Мы уже ранее убрали табличку у этого памятника. Кроме того, городской совет принял решение о смене названия площади, где установлен объект искусства — вместо Бривибаплейн мы вернем изначальное Пеерденблик. Споры последних месяцев и рекомендации, которые нам поступили, открыли глаза представителей муниципалитета на всю сложность ситуации", – отметил представитель мэрии Зедельгема Юрген Дехамерс.

Что станет с демонтированным памятником дальше, пока неясно: город планировал сделать его частью мемориала на месте лагеря военнопленных, однако против этих планов выступило руководство комплекса. Теперь в Зедельгеме обещают, что инициируют дискуссию всех заинтересованных сторон с тем, чтобы найти оптимальное решение.