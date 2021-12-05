Назван витамин, который может спровоцировать рак

Доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, что не все витамины безобидны. На Западе, к примеру, их вообще не назначают здоровым.

Мясников рассказал об исследовании, проведенном над группой добровольцев. Они получали бета-каротин – то есть витамин А. У тех испытуемых, кто курил, начал резко "расти вверх рак легких", отметил доктор. Он рассказал, что группу распустили и в причинах роста онкологии разбираться не стали, но было заявлено, что бета-каротин не рекомендуется здоровым людям. "То есть витамин А – очень серьезная вещь, не просто конфетка", – предупреждает Мясников.

Он предупредил, что беременным женщинам и людям с остеопорозом следует осторожно относиться к витамину А и продуктам, которые его содержат – рыбьему жиру, печени трески, паштетам. Он также напомнил, что женщинам после применения крема с ретинолом (производное витамина А) долго нельзя беременеть.

Еще один небезобидный витамин – Е. Кардиологи не рекомендуют использовать его для профилактики болезней сердца. Они основываются также на исследовании, которое показало повышение смертности в течение пяти лет в группе, принимавшей витамин Е.

Мясников также отметил, что существует разница в работе витаминов, получаемых из еды, и витаминов, вырабатываемых химическим путем и употребляемых в форме таблеток и капсул.

Ранее сообщалось, что ученые выявили витамин, защищающий от коронавируса COVID-19. Это витамин С, или аскорбиновая кислота.

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