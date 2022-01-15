Мясников объяснил, почему молоко полезно для женщин и опасно для мужчин

До некоторых пор ребенок питается только молоком, оно заменяет ему другие продукты. По мере роста ребенка его рацион становится более разнообразным и потребность в молоке становится меньше. Тем не менее, взрослым тоже нужно употреблять молочные продукты. Какие из них полезны, а какие – нет, рассказал Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1".

"Все диетологи рекомендуют ежедневное потребление молочных продуктов: если в пересчете на молоко, то около двух чашек молока в день. Соответственно, вы можете просчитать количество творога, количество сыра, количество твердого сыра", – отметил врач. Он добавил, что больше всего кальция содержится в твердом сыре.

Молоко и продукты на его основе – это идеальный источник кальция. Женщинам врачи рекомендуют употреблять 1 грамм кальция в день, после наступления менопаузы – 1,5 грамма. Впрочем, полезно молоко и для мужчин: с возрастом они, как и женщины, начинают страдать от остеопороза, и кальций необходим для профилактики этой болезни костей. Сильному полу, однако, не рекомендовано увлекаться продуктами с высоким содержанием этого вещества.

"Сегодня пытаются объяснить теоретизированно, что с молоком мужчине поступает избыточное количество кальция, а когда человеку поступает много кальция, чтобы он сразу весь не всосался, витамин D снижается в организме. И вот это подавление витамина D может вести по определенной патогенетической цепочке к развитию рака простаты", – рассказал эксперт.

Поэтому мужчинам рекомендуется употреблять не более 300 граммов молока в день.

Он добавил, что молочные продукты нельзя назвать очень уж калорийными, хотя они и содержат некоторое количество животных жиров. Но сегодня, по словам эксперта, ученые не могут сделать окончательный вывод о том, что молочные продукты с обычной жирностью негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, а обезжиренные улучшают ее состояние. Так что выбор в пользу тех или иных продуктов – личное дело каждого.

Мясников предупредил: нельзя пить непастеризованное молоко "из-под коровы". В нем содержатся различные бактерии, через него можно даже заразиться туберкулезом.

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