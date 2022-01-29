Мясников с белочкой рассказал о даре богов, бессоннице и эрекции

В программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" и платформе "Смотрим" врач и телеведущий рассказал о пользе орехов, объяснил, чего нельзя делать при бессоннице, а также ответил на вопрос, не опасны ли людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями препараты для эрекции.

Очередной выпуск передачи Александр Мясников начал вместе с белочкой. Ее в свой кабинет, откуда велась запись, он пришел неслучайно. Ведь основной корм этих животных – орехи.

"Я не знаю, сколько живут белки, но люди, которые едят орехи, живут дольше. Это на самом деле дар богов", – говорит доктор Мясников.

Он отмечает, что если сравнить пользу, которую человечеству приносят те или иные продукты, то орехи он бы сравнил только с морепродуктами. В частности, орехи содержат некоторые полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав Омеги-3.

В них, по словам врача, содержится уникальный комплекс микроэлементов и антиоксидантов.

"И когда мы начинаем рассматривать немедикаментозное лечение онкологии, сердечных заболеваний, снижение веса, диабета, мы всегда упираемся в то, что орехи идут отдельной "главой", – поясняет врач.

Кроме того, они прекрасно снижают плохой холестерин, уменьшают количество инсультов и инфарктов, риск рака груди, улучшают сон. Также орехи возглавляют список "лекарств", которые снижают воспаление, продолжает врач.

Он советует есть их и для того, чтобы снизить риск заболевания ковидом или быстро восстановиться после него.

"Потому что, во-первых, они обладают противовоспалительным действием, и, во-вторых, считается, что это одно из "лекарств", которое, возможно, положительно действует на иммунитет.

Единственное условие, отмечает доктор Мясников, – не есть их солеными и сладкими. Этим нивелируется х польза. Что же касается того, сколько орехов нужно съедать в день, то врач советует небольшую горстку.

Также в этой программе доктор Мясников дал совет тем, кто страдает от бессонницы.

"Не можешь уснуть – не лежи в постели. Ты никогда не должен находиться в постели больше 20 минут. Кровать – это не то место, где лежат. Вы должны использовать кровать только для секса или для сна", – говорит врач и ведущий.

Он объясняет, что желание полежать и почитать в кровати книжку, например, мешает выработать рефлекс "лег – заснул".

"Лег, 20 минут полежал, дальше должен встать, походить, опять лечь и попытаться заснуть", – советует доктор Мясников.

При этом, добавляет он, надо постараться расслабиться и избегать тревожных мыслей.

В программе "Доктор Мясников" врач по традиции также отвечал на вопросы зрителей. Одна из них задала врачу вопрос о своем 50-летнем муже, который принимает препарат для эрекции "Силденафил" 2-3 раза в неделю.

При этом ее супруг начал жаловаться на головные боли, а женщина переживает, поскольку читала, что от таких лекарств у мужчин часто бывают инфаркты.

Она спросила доктора, можно ли так часто принимать такие лекарства, и не вызывают ли они привыкания.

"Вы спросили про инфаркты. Нет. У здоровых мужчин это лекарство инфаркта не вызывает", – ответил Александр Мясников.

Он отметил, что эректильная дисфункция – очень частое состояние: к 40 годам 40 процентов мужчин жалуются на эту проблему. Но, добавляет врач, далеко не всегда она необратимая.

"Если у человека диабет или проблемы с сосудами, то это действительно может быть серьезной проблемой. Если же это состояние, когда неполноценная эрекция или отсутствие возбуждающих стимулов, то "Силденафил" – вполне нормальный выбор", – говорит врач.

При этом он предупреждает, что его "нельзя принимать с препаратами типа нитроглицерина, нитратами".

"Поэтому сердечники, люди, которые принимают нитраты, не могут принимать "Силденафил" и другие сходные препараты", – объясняет доктор Мясников.