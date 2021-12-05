Москву покроют 17-сантиметровые сугробы

На Москву движется балканский циклон, который принесет с собой сильный снегопад. 7 декабря в городе выпадет до 20 процентов месячной нормы осадков, толщина снежного покрова составит 12-17 сантиметров.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров в ближайший вторник устремятся к нулевой отметке.

Сейчас, по словам Тишковца, температура воздуха на европейской части России соответствует климатической норме. Так, в столице минимальная температура в ночь на 5 декабря достигла минус 5,5 градуса, в Подмосковье местами (например, в Дубне) опустилась до минус 10,6 градуса.

В течение предстоящей недели будет наблюдаться своеобразный "температурный сэндвич": теплая погода будет чередоваться с морозной, пояснил Тишковец.

"В среду ночная слабая оттепель с осадками в разном фазовом состоянии сменится на интенсивные заряды снега и понижение температуры воздуха до 0 – минус 5, из-за чего на дорогах образуется гололедица, – предупредил синоптик. – Снежный покров, несмотря на прибавку в осадках, из-за влажной "присадки" останется неизменным".

В четверг и пятницу продолжится снегопад, температура снова вернется к климатической норме. В предутренние часты ожидается минус 4-9 градусов, днем – минус 1-6. Сугробы вырастут местами до 20 сантиметров – это в Москве, а в области они достигнут и 25 сантиметров.

Ожидается, что в следующие выходные, 11-12 декабря, снова потеплеет до околонулевой температуры. В субботу вероятен ледяной дождь.