На Украине сделали очередные заявления в адрес России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает увеличивать свое присутствие на границе с их страной. Якобы в настоящее время там сосредоточилось 94 тысячи военных. Если тенденция сохранится, цифра увеличится до 175 тысяч.

По словам Резникова, в этом для Украины нет никаких сюрпризов. Они готовы к различному развитию событий.

Украинский министр обороны призвал Британию, Канаду и США разместить своих военных в тех районах страны, которые могут оказаться на передовой в случае нападения России. Он отметил, что такие действия станут хорошим знаком русским.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью о вторжении России на Украину. Материал также был дополнен соответствующей картой. В целом обвинения в адрес России о том, что она якобы собирается напасть на Украину, появляются уже давно. В основном они звучат со стороны Запада.