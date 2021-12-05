В метро задержали невменяемого пассажира, убежавшего в тоннель

Сотрудники полиции задержали мужчину, который спустился в тоннель на Калужско-Рижской линии метро.

На станции "Профсоюзная" мужчина 1997 года рождения спрыгнул с платформы и побежал навстречу поезду в сторону станции "Академическая". Машинист вовремя успел затормозить, мужчина не пострадал. При этом он полностью разделся и залез на крышу вагона. Пока неадекватного пассажира пытались достать, люди около часа находились в поезде, сообщает ТАСС

В настоящее время мужчина задержан. Проводится разбирательство, уточнили в пресс-центре МВД России.