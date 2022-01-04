Движение на Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено

Поезда на северном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена следуют в соответствии с графиком, об этом заявили в столичном Дептрансе.

Как сообщалось ранее, днем во вторник, 4 января, в подземке произошел сбой из-за человека, оказавшегося на путях. По этой причине составы следовали с увеличенными интервалами.

"Интерфакс", ссылающийся на источник, уточняет, что пассажир упал с платформы на станции "ВДНХ". Для того, чтобы извлечь мужчину, оказавшегося под прибывающим поездом, работники метро сняли напряжение с контактного рельса.

О состоянии пострадавшего данных пока нет.