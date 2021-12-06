Борьба тепла и холода: легкий мороз в Москве сменится оттепелью

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за морозов отменяют уроки, а в Санкт-Петербурге побит суточный рекорд стужи. Когда настоящие холода придут в центр России?

Центр страны получил отсрочку на несколько дней. Потом, по предварительным прогнозам, морозы придут и в столицу.

В Санкт-Петербурге столбики термометров в понедельник, 6 декабря, опустились до рекордных минус 21. Был обновлен один из старейших городских рекордов минимальной температуры, который продержался 128 лет. 6 декабря 1893 года было на четыре десятых теплее. А вот в Кингисеппе воздух остыл до минус 24, и суточный минимум был перекрыт сразу на четыре с лишним градуса.

Обновлена метеостатистика также в некоторых городах Костромской области. Там столбики термометров опустились ниже минус 30. Морозы пока не привели к серьезным ЧП, но небольшие сложности, особенно для водителей, уже начали создавать.

Еще холоднее за Уралом. К минус 50 подбираются столбики термометров, а в Якутии местами и вовсе не хватает шкалы. Неудивительно, что в школах отменяют занятия, а флешмоб "дубак челлендж" снова набирает популярность.

Северо-запад страны проведет 6 декабря в климатических условиях заполярного Салехарда: минус 15 – минус 20. Это примерно на 10 градусов холоднее нормы. В центре страны погода соответствует средним многолетним значениям, 0 – минус 5. А на юге значительно теплее, чем положено – плюс 10-15, это нормы октября.

Холод на севере и северо-западе европейской части страны обеспечивает антициклон, он расположился от Скандинавского полуострова до Волги. Антициклон наполнен ледяным воздухом, плюс погода при нем ясная, по ночам земля сильно выхолаживается. Центр и юг страны от холода пока защищены. Облачные поля теплого фронта прикроют территории от Черного моря до Ладоги. Вместе с теплом в центр страны придут и осадки. На севере центрального района – снегопады, южнее – дожди, иногда со снегом.

Борьбу тепла и холода хорошо иллюстрирует интерактивная карта. На ней видно, как с южными ветрами тепло сначала пробивается в Черноземье и центр страны, затем смещается на восток, к Поволжью, а тепло вдоль западной границы страны сменяется холодным воздухом.

Немного тепла достанется и Петербургу. В понедельник днем там минус 17, солнечно. К вечеру набегут облака, стужа начнет отпускать хватку. Ночью минус 16, местами возможен слабый снег. К утру минус 13, небольшой снег. Днем 7 декабря температура повысится до минус 9, небольшой снег будет продолжаться. В среду осадки прекратятся, а мороз усилится днем до минус 10-ти, в четверг днем – минус 14.

В Москве максимальная температура на 6 декабря – минус 3, местами возможен слабый снег. Вечером и ночью в городе до минус 4, облачно. Утром 7 декабря минус 2, небольшой снег. Во вторник температура повысится до плюс 1, в течение всего дня вероятен снег с дождем, ветер юго-восточный, 10 метров в секунду. В среду в столице похолодает до минус 2 градусов, осадки перейдут в небольшой снег. В четверг днем минус 3, в пятницу – минус 4, небольшой снег и по-прежнему ощутимый ветер.