Полградуса в час: в столице похолодало с рекордной скоростью

По данным синоптиков, в Москве до -25 градусов не дойдет, а по области в ночь на среду столбики термометров могут приблизиться к отметке -30. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В Москве, по данным на 8 часов утра, было -16,5. Накануне в это время температура была на 8 градусов выше.

Всего за полтора суток температура воздуха в столице понизилась на 16 с половиной градусов, то есть каждый час становилось на полградуса холоднее.

Во вторник можно говорить о начале стабилизации процесса. В течение дня мы опять будем наблюдать обратный ход температуры, но очень небольшой.

Интересно, что в небе над Санкт-Петербургом прошедшей ночью появились световые столбы – оптическое явление, возникающее в тихую и морозную погоду. Температура в Северной столице прошедшей ночью была такая же, как в Москве. Под утро столбики термометров опустились до -16,1 градуса.

Однако о реальных минимумах можно будет говорить ближе к десяти утра. Тем не менее, уже понятно, что вчера во многих районах было не так холодно, как сегодня.

В 240 километрах к северо-востоку от Санкт-Петербурга ударили 30-градусные морозы. За сутки здесь похолодало на 15 градусов.

В Костроме и Иванове температура понизилась почти на 13 градусов. А на севере Архангельской области пошел обратный процесс, там потеплело. Накануне в Мезени был зафиксирован единственный в стране рекорд холода – под утро было -35,7, а в настоящее время столбик термометра показывает минус -21,6. Это еще не минимум, но уже ясно, что сегодня здесь рекордов не будет.

Основные порции холода уже проникли на европейскую территорию России. И сейчас мороз сконцентрировался на севере центрального района, в Вологодской области и на юге Архангельской максимальная температура окажется близкой к -20 градусам.

На большей части центрального, северо-западного района и Поволжья будет минус 15-20.

Циклон, который затягивает арктический холод в центр страны, продолжает медленно смещаться на восток. Фронтальные разделы и связанные с ними наиболее интенсивные осадки сосредоточены в Предуралье, Поволжье и на юге страны.

Запад европейской территории России все еще прикрыт облаками, продолжается слабый снег, что смягчает мороз, однако предстоящей ночью осадки прекратятся, появятся участи чистого неба, что усилит выхолаживание земной поверхности.

В Москве в течения дня теплее уже не будет, около -16. Ближе к вечеру температура поползет вниз. Похолодание будет сопровождаться небольшими снежными зарядами.

Ночью вероятность осадков будет уже минимальной. При этом столбики термометров под утро в столице могут опуститься до -22, а в области местами не исключены и 30-градусные морозы.