Москву подморозило

По информации Гидрометцентра, во вторник, 21 декабря, вечером мороз в Московском регионе окреп до минус 22 градусов – такая температура была зафиксирована метеостанцией на севере Подмосковья. В ночь на среду температура воздуха в столице может опуститься до минус 24 градусов, в центре города – до минус 19, а в некоторых районах Подмосковья – до минус 27 градусов.

В Москве в связи со снижением температуры воздуха коммунальные службы подняли до максимума температуру в системах отопления домов – до 130 градусов, передает ТАСС.

В столичном регионе продолжает действовать объявленный ранее предпоследний – оранжевый – уровень опасности. Пока он объявлен до полудня 23 декабря и связан с аномально низкой температурой воздуха, которая на 7-12 градусов ниже климатической нормы.