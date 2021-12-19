"Полночь года" станет самой холодной с 1978 года

Синоптики предупредили жителей Москвы о приходе морозов. На следующей неделе "ныряющий циклон" принесет в столицу очень холодный воздух, температура упадет на 10-12 градусов ниже нормы.

Как сообщил в своем Instagram ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым морозным днем в Москве станет 22 декабря – ночью похолодает до минус 22.

"Полночь года" – в народе так называют самую длинную ночь, она станет самой морозной в текущем сезоне", – отметил Тишковец.

Хотя температурные показатели этого дня можно назвать выдающимися, продолжил Тишковец, это не рекорд. В 1919 году 22 декабря было минус 36,3 градуса.

"В прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад: в 1978 году – минус 19,1, в 1967 году – минус 18, а в 1969 – минус 18,5", – сказал Тишковец.

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