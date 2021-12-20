Тишковец: Москву ожидает полярное вторжение

"Полярное вторжение" – так назвали резкое похолодание, которое начнется в столичном регионе уже завтра. Ночами температура воздуха будет опускаться ниже минус 20 градусов.

Самым холодным днем на следующей неделе станет среда, 22 декабря. По прогнозам, температура будет ниже климатической нормы на 10-12 градусов.

А потеплеет только к выходным. Тогда же начнутся и новые снегопады.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы. Североатлантический циклон, смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернется своей тыловой частью, Так, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до -4…-9, днем уже будет не выше -7…-12, вечером -10…-15.

Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, похолодание продолжится: под утро будет -15…-20, в дневные часы всего -12…-17.

А "полночь года" (так в народе называют самую длинную ночь) станет самой морозной в текущем сезоне. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до -17…-22, после полудня -14…-19, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом.