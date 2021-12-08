Арктическое вторжение заморозит Москву

Синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении – после сильного снегопада на столичный регион надвигаются крепкие морозы, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

Постепенное понижение температуры начнется уже в ближайшие часы. 9 и 10 декабря столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, а в ночные часы ожидается до минус 16 градусов.

Кстати, ночь на пятницу 10 декабря может оказаться самой холодной за последние 70 лет. Впрочем, по словам специалистов, такая погода задержится ненадолго, уже в конце недели морозы начнут постепенно отступать