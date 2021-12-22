Норма Норильска: по центральной России ударил сильный мороз

На опорной метеостанции столицы сегодня столбики термометров опустились до -22,2 – это почти на 14 градусов ниже декабрьской нормы.

Сейчас в эпоху глобального потепления такая стужа в декабре наблюдается лишь раз в 2-3 года, а в третьей декаде месяца в последний раз в Москве с подобным сталкивались в 2012 году. А в небе над городами Московской области еще накануне вечером стали появляться морозные гало.

Жители пытались проделывать первые фокусы с мгновенно застывающим кипятком. Ночные оптические явления, связанные с морозами, наблюдались вплоть до Черноземья, Воронежа. А зона, в которой видели гало, накануне растянулась от Кировской области до Орловщины.

В эпицентре стужи сегодня оказалась Верхняя Волга и восток центрального региона. На севере Ярославской области воздух остыл почти до -34. Станция Пошехонье оказалась полюсом холода Русской равнины, даже в северных широтах европейской России морозы оказались немного слабее.

Причина экстремальных морозов — атмосферный блок. Восточная Сибирь и Якутия находятся в области стационарного антициклона, и этот очаг остановил над Уралом атлантический циклон. В результате по периферии вихря на европейскую территорию России стали поступать воздушные массы с акватории Карского моря.

После морозной ночи нас ждет столь же морозный день. Даже на юге в зоне оттепелей останется только узкая прибрежная полоса Черного и Каспийского морей. В средних широтах преобладающая дневная температура -15, -20, а на Верхней Волге, Волго-Вятском районе и востоке Поморья столбики термометров не поднимутся выше -20, -25 – это климатическая норма заполярного Норильска.

Атмосфера будет пребывать в таком состоянии еще около суток. В Москве в среду на пике дневного прогрева лишь -18, -19, а в четверг под утро около -21. Но затем в центр России поступит более теплый воздух, и к вечеру четверга столбики термометров дотянутся до -11, -12.

В Крыму столкнулись с северными реалиями. Пешеходы в Севастополе утром перетаптывались от холода на остановках. А некоторые водители не могли открыть авто – замерзли замки. Пришлось отогревать кипятком.