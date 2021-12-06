Сборная России по теннису в третий раз в истории завоевала Кубок Дэвиса

Сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале наши теннисисты обыграли команду Хорватии.

Сначала Андрей Рублев победил Борно Гойо, затем Даниил Медведев одолел Марина Чилича. В этом году наши спортсмены показали невероятный уровень, выиграли оба главных командных турнира – Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса.

Кроме того, лучше всех выступили на Олимпиаде по медальному зачёту. Достичь таких высот, как отметил президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев, ещё никому не удавалось.