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"Большой шлем" тенниса 43 минуты назад

06 декабря 2021 05:49

Сборная России по теннису в третий раз в истории завоевала Кубок Дэвиса


Getty Images

Сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале наши теннисисты обыграли команду Хорватии.

Сначала Андрей Рублев победил Борно Гойо, затем Даниил Медведев одолел Марина Чилича. В этом году наши спортсмены показали невероятный уровень, выиграли оба главных командных турнира – Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса.

Кроме того, лучше всех выступили на Олимпиаде по медальному зачёту. Достичь таких высот, как отметил президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев, ещё никому не удавалось.

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