На портале госуслуг зарегистрировались уже 90 миллионов россиян

На начало декабря на портале госуслуг зарегистрировались 90 миллионов пользователей.

Как сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, все зарегистрированные имеют подтвержденную учетную запись.

По его словам, еженедельно россияне заказывают около 6,5 миллиона электронных услуг. Из них наибольшей популярностью пользуются – запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета ПФР, запись на вакцинацию и в детский сад, а также регистрация автомобилей.

Вице-премьер отметил, самые активные пользователи портала проживают в Санкт-Петербурге, Башкортостане и Свердловской области.