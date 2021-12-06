В Стокгольме начинаются нобелевские торжества

Нобелевские торжества в 2021 году будут проходить в необычном формате: большинство мероприятий перенесены в онлайн формат. В частности, в интернете можно будет посмотреть лекции лауреатов, пресс-конференции и дискуссии.

Впрочем, в 18 городах организуют световые шоу. Что касается праздничного концерта, то он пройдет в филармонии Стокгольма, трансляция в интернете запланирована на 8 декабря, пишет агентство ТАСС.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию получат 13 человеке. Среди них и российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Ему присудили премию мира за усилия по защите свободы слова.