ФСВТС: выводы SIPRI о сокращении экспорта оружия неверны

Методика подсчета, которой пользуется институт исследования проблем мира SIPRI, не отражает реальной картины. Так как в ней учитываются только открытые данные, а они явно неполные, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Кроме того, в своих расчетах SIPRI забывает про поставки запчастей и услуг. Шугаев также напомнил, что исследование проводили западные эксперты, поэтому без политики не обошлось.

"Вместо конкретной стоимости товара они используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции. То есть, делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта", – цитирует Шугаева агентство ТАСС.

Напомним, ранее SIPRI опубликовал исследование, согласно которому поставки российской оборонной продукции в 2020 году снизились на 6,5%. Если в 2019 году отечественные предприятия передали заказчикам оружия на 28,2 миллиарда долларов, а в 2020 году – на 26,4 миллиарда долларов.