Из ЮАР в обсерватор: у вернувшихся в РФ туристов обнаружили "омикрон"

В России выявлены два первых случая заболевания коронавирусом нового особо заразного штамма "омикрон". Как сообщили в Роспотребнадзоре, оба обнаружены у пассажиров, прилетевших из ЮАР. Всего на этом рейсе оказалось десять инфицированных, их штаммы определяют. 6 декабря, по сообщению российского посольства, через Эфиопию в Москву прилетит еще один борт из ЮАР с россиянами. Всех их отправят на двухнедельный карантин в обсерватор. В целом по стране за сутки выявлено 32 136 новых случаев заражения.

Для 58 туристов из ЮАР выделили отдельный корпус санатория в Подмосковье. Все они прилетели в субботу рейсом Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва.

На территорию санатория никого не впускают, за исключением его сотрудников и медработников. Они следят за состоянием тех, кто уже здесь находится, ежедневно их тестируют на коронавирус. Теперь уже точно известно, что вместе с туристами в страну прилетел и новый штамм "омикрон".

"У некоторых были выявлены положительные тесты, образцы были отправлены к нам в лабораторию. После того как мы прочитали геном патогена по отдельным изменениям в нем, мы можем сказать – да, это штамм "омикрон", – сообщил руководитель научной группы по разработке новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Омикрон" обнаружили у двух туристов. Но это число, возможно, не окончательное. Сейчас ученые исследуют десять образцов – столько положительных тестов выявили у приехавших из ЮАР. Из обсервации заболевших уже перевезли в больницу. Туда же на всякий случай отправили и всех тех, у кого есть признаки ОРВИ.

"Будь то кашель, насморк, першение… Здесь мы находимся под наблюдением. Взяли ПЦР у меня и у девяти человек, которые здесь находятся", – рассказала одна из пациентов Юлия Демина.

В больнице полная изоляция: даже еду передают через окно. Конечно, это не отель "пять плюс", но тоже все включено.

"Кормят хорошо. Три раза в день и каша, и запеканка, вот и второе", – рассказала пациентка Полина Кормильцева.

Полина находилась в Кейптауне с середины ноября – снимала зебр на сафари и планировала вернуться транзитом через Стамбул. Но 28 ноября ей сообщили, что рейс отменен. Отпуск пришлось срочно прервать, лететь в Эфиопию, сидеть там несколько дней и судорожно искать билеты.

"Многие авиакомпании перестали летать. Qatar, Turkish Airlines перестали летать, Emirates. Европейские сажают только граждан Евросоюза, то есть россияне не могли зайти на борт", – вспоминает она.

В итоге удалось попасть на рейс, организованный при содействии посольства России в Претории и генконсульства в Кейптауне. Прямого сообщения у России с ЮАР нет. Однако люди, несмотря на все риски, летят в Африку через третьи страны.

"Все наши граждане, которые там находились, самостоятельно добирались до ЮАР. В любом случае это были не клиенты туристических компаний и, соответственно, вопрос, как добираться на родину, это был вопрос, который они должны были решать самостоятельно", – отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Официально организованных туров в ЮАР нет, при этом купить путевку в агентстве не составляет труда. Про двухнедельный карантин по возвращении не скрывают, но и как его не соблюдать, уже придумали.

– Если мы возьмем не билеты с пересадкой, а, например, возьмем из Африки в Дубай и проведем там, например, два дня, а потом из Дубая полетим, никто не узнает, что мы были в Африке по сути?

– По идее, не должны. Если не афишировать, что это именно Африка, то, наверное, никто не узнает.

Поэтому пока непонятно, как будут выявлять потенциальных перевозчиков нового штамма, ведь на любом рейсе из страны, которая не закрыла авиасообщение с ЮАР, теоретически могут быть самостоятельные туристы из Африки. Екатерина сейчас на Занзибаре. Обратные билеты – на середину декабря.

"Мы летим через Доху, никакие рейсы, ничего не отменено. Значит, 19-го будем в Москве", – говорит туристка Екатерина Городничева.

Между тем, на этой неделе в Москве ожидают несколько организованных рейсов с нашими соотечественниками из ЮАР. Всех, кто ими прилетит, отправят на обязательный карантин.