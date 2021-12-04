"Омикрон" быстро размножается и эффективно противостоит иммунитету

В ЮАР сейчас, на фоне распространения "омикрона", фиксируют беспрецедентное увеличение новых случаев коронавируса. Поэтому у санитарно-эпидемиологических служб к тем, кто оттуда возвращается, самое пристальное внимание. Сегодня в Домодедово приземлился рейс, который привёз российских туристов из ЮАР. Они застряли в этой стране из-за ограничения авиасообщения. На родине в течение двух недель всем придётся находится под наблюдением медиков.

После отпуска в странах Южной Африки – двухнедельный карантин. Такой порядок для прилетевших туристов. Организован отдельный проход для пассажиров – за сигнальной лентой, чтобы больше ни с кем не контактировать.

- Из Кейптауна летели до Аддис-Абебы, в Аддис-Абебе быстро пересадили на новый самолёт, потом до Афин, и из Афин уже в Москву.

Перелет оказался долгим и дорогостоящим. Билет домой обошелся больше сотни тысяч. В аэропорту встречают медики. Обязательная процедура – ПЦР тест на коронавирус.

- У нас у всех обязательно тесты. И теперь выводят.

Пассажиров ожидают автобусы, которые прямым рейсом отвезут в один из подмосковных пансионатов на двухнедельных карантин. Результаты теста у всех отрицательные, однако прилетевшие могут быть переносчиками вируса. Инкубационный период необходимо переждать без контактов. Правда, не всех отпускников устраивают эти правила.

- Это неправильно. Я только что сдавал тест. У меня отрицательный.

Карантин – мера вынужденная. На юге Африки сейчас эпицентр заболевших новым мутированным коронавирусом под названием "омикрон". На протяжении двух недель прилетевшие будут находиться под наблюдением медиков.

"Омикрон"- тринадцатая известная биологам мутация инфекции. И пока одна из наиболее серьезных. По своим характеристикам вирус быстрее размножается и лучше борется с иммунной системой человека. По отчетам Всемирной организации здравоохранения, вирус зафиксирован уже в 58 странах. России пока в этом списке нет. Ужесточение контроля зарубежных рейсов – один из пунктов по профилактике и выявлению новых случаев. В городах контролируют соблюдение санитарных норм, в частности, в развлекательных заведениях.

- К сожалению, мы вас пустить не можем на территорию. У вас нет основания.

Это кадры из очередного рейда. На входе в один из московских клубов – большие очереди, о дистанции здесь речи не идет. В помещении без масок. За нарушение трем ночным заведениям столицы грозит штраф.

"Юридические лица будут вызваны для выяснения всех обстоятельств дела. За нарушение им грозит штраф до 300 тысяч рублей", – пояснил Иван Гжеляк, главный инспектор ОАТИ.

Уровень коллективного иммунитета в России едва превысил 50 процентов. Привились 64 миллиона человек. Но этих показателей недостаточно для победы над вирусом. В ближайшее время к вакцинации привлекут и подростков – с разрешения родителей. Испытания вакцины завершились, до конца года поступит первая партия – 250 тысяч доз. Одними из первых будут прививать кадетов российских военных учебных заведений.

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