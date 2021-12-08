Байден с сожалением отнесся к снятию кандидатуры Сауле Омаровой

Уроженка Казахстана Сауле Омарова, которую выдвигали на пост главы Управления финансового контроля при минфине США, сняла свою кандидатуру. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. Там приводятся заявления президента США Джозефа Байдена и самой Омаровой.

По словам Байдена, он удовлетворил просьбу Омаровой о снятии кандидатуры. Президент США отметил ее глубокую экспертизу и большой опыт в финансовом регулировании – по этой причине он и выдвинул ее кандидатуру.

"Но, к сожалению, с самого начла Сауле подверглась неприемлемым личным нападкам, которые выходят далеко за рамки допустимого", – констатировал Байден.

Сама Омарова в своем заявлении указала, что для нее было большой честью выдвижение на указанный пост.

"Я глубоко ценю доверие президента Байдена, его уверенность в моих способностях, и остаюсь преданной взглядам президентской администрации на процветающее, свободное от дискриминации и справедливое будущее нашей страны, – написала она. – Однако в данный момент больше неразумно продолжать борьбу в качестве президентского кандидата".

Как сообщалось 25 ноября, демократическая партия США фактически заблокировала кандидатуру Омаровой. Многим не понравилось, что она родилась и выросла в СССР. Ее даже уличили в связях с комсомолом. Не поддержали Омарову и республиканцы.