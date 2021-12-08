Новый год-2022: как правильно нарядить ёлку

Новый год на носу. Магазины и торговые центры уже украшены новогодними гирляндами, а на улицах появились гигантские ёлки. Как всегда в эти дни, начинаются споры: какая ёлка лучше – живая или искусственная. У каждой свои преимущества и недостатки. Живая каждый год обходится все дороже, и после нее хвою приходится выметать из ковров чуть ли не до мая. Зато запах и неповторимое ощущение праздника! Искусственная в итоге обходится дешевле, ее удобно хранить, и она может быть самых разных цветов – от синего до серебристого, но... с запахом мандаринов она не сочетается. Впрочем, нас интересует не это.

Как правильно нарядить ёлку? Каждый год новогодние тенденции меняются: то модно белое, то красное, то в стиле символа года, то – только крупными шарами... Но существует единый и неизменный порядок украшения ёлки. Итак, как правильно это сделать.

Если вы остановились на живой ёлке, то после покупки ее придется довести "до ума". Надо обрезать нижние, как правило подсохшие ветки. А если дерево будет стоять у стены, то этой процедуре надо подвергнуть и ветви с "невидимой стороны" – так будет компактнее. Несимметричные лапы тоже лучше отрезать, а нижние, крупные подвязать к верхним, чтобы ёлка смотрелась пышнее.

Искусственная ёлочка, которая весь год ждала своего часа на антресолях или в кладовке, тоже требует предновогодней подготовки. Надо аккуратно расправить (или укрепить) все ветки и отнести "изделие" в ванную, чтобы избавиться от прошлогодней пыли (если вы не сделали этого в начале уходящего года при разборке). Только не забудьте хорошенько высушить ёлку, иначе при включении гирлянды может быть короткое замыкание!

На этом различия между живой и искусственной ёлками заканчиваются, переходим к украшениям.

Первыми идут фонарики. Для начала электрогирлянду надо разложить на полу и включить в розетку, чтобы не пришлось перенаряжать ёлку, когда все погаснет в самый разгар праздника. Проверив огоньки, развесьте их, начиная с макушки ёлки, постепенно спускаясь к полу.

Следующий шаг – верхушка. У живой ёлочки иногда приходится заточить верх, наподобие карандаша, чтобы звезда или сосулька хорошо сели на него. Зачастую верхушечное украшение используют и для фиксации дождика и верхнего конца электрогирлянды. Только следите, чтобы не был пережат провод!

Далее наступает черед игрушек на прищепках и "сидячих", они, как правило, размещаются "внутри" ёлки, на середине веток. Кстати, такие украшения тоже могут фиксировать нити гирлянды.

Шарики и висячие игрушки обычно вешают в шахматном порядке, равномерно распределяя по всей "площади" дерева, чередуя большие и маленькие. И еще одно правило: чем красивее новогоднее украшение, тем выше его вешают – так оно заметнее. Уместно это и для тех семей, где есть маленькие дети или кошки, зачастую и те и другие весьма охочи до новогодней утвари.

Последний этап – украшение дождиком и мишурой – в последнее время несколько вышел из моды. Но для приверженцев классического новогоднего стиля порядок здесь тот же, что и при размещении электрогирлянды – от верхушки к "корням".

И, наконец, самый последний штрих – поставьте фигурки Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, символ года – кому что нравится – под нижние ветки новогодней красавицы. Все готово к празднику! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Да, и не забудьте вынести ёлку хотя бы до 8 марта!