Цена на запах не влияет: как выбрать новогоднюю ёлку

Искусственная или натуральная, в горшке или отдельными веточками, от маленькой настольной до двухметровой – в преддверии главного зимнего праздника россияне спешат установить в своих домах новогодних красавиц. Ёлки – нарасхват.

"Если сравнивать объемы продаж ёлок в 2020-м и 2021-м, то прирост спроса в текущем году составляет 110 процентов от 2020 года. Если говорить про рост среднего чека, то он составляет 25 процентов", – рассказал эксперт по развитию больших данных компании-оператора фискальных данных Андрей Воронков.

Спрос на хвойные деревья вырос в разы, а за ним и цены, причем как на натуральные, так и на искусственные деревья.

Самые бюджетные – ёлки отечественные: метровые в среднем по 1500 рублей, двухметровые – 2000 рублей; сосны за счет более устойчивой хвои будут подороже на 20-30 процентов. Еще выше цена на импортные хвойные деревья: метровые датские обойдутся примерно в 4000-4500 рублей, двухметровые – 10-11 тысяч. Самая дорогая – пихта Фрайзера – по 6000 рублей за маленькую и 12-16 тысяч – за двухметровое дерево.

Что на цену не влияет – так это запах. Ароматные деревья есть как в бюджетном сегменте, так и в дорогом.

"Ёлки отечественные пахнут сильным хвойным запахом, сосны – еще сильнее, добавляются такие смолистые оттенки, из импортных ёлок – это пихта Фрайзера, она чудесно пахнет, в ней есть цитрусовые нотки. Еще больше этих цитрусовых ноток у канадской сосны. Датские ёлки практически не пахнут, поэтому с ними еще набирают лапника какого-нибудь пихтового, соснового, который может служить источником хвойного аромата", – рассказал директор компании-продавца новогодних деревьев Владимир Борисов.

Кстати, таким же образом можно создать аромат в квартире, даже если саму ёлку вы предпочитаете не натуральную. Цены на искусственные деревья зависят от высоты и материала, из которого они сделаны.

Есть разные сегменты ёлок. Есть сегмент эконом – это из ПВХ, они сделаны из пленки. Если рассматривать самый популярный размер, 180 сантиметров, то недорогая ёлочка будет стоит 2500 рублей, средняя – 5000-6000. Литые ёлки сделаны из мягкого пластика, они выглядят более натурально, литые дороже – от 12 тысяч рублей", – говорит предприниматель, директор магазина по продаже искусственных ёлок Александр Тимофеев.

Срок службы искусственных ёлок прямо пропорционален цене: самая дешевая прослужит около 5 лет, средний ценовой сегмент – от 10 лет, и более 15 лет можно будет украшать искусственную елку премиум-качества.