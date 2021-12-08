На "Вы" и на "ты": Путин поздравил Шольца и поблагодарил Меркель

Новым канцлером Германии сегодня стал социал-демократ Олаф Шольц. Президент России Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму, выразив надежду на конструктивный диалог и совместную работу как в двустороннем сотрудничестве, так и на международной арене.

"Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", – указал российский лидер.

Также Владимир Путин направил телеграмму и уже экс-канцлеру Ангеле Меркель, в которой выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу. Примечательно, что в этой телеграмме президент обратился к Меркель на ты, как к старому другу.

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подытожил Владимир Путин.