Могут вскрывать квартиры и машины. Полицейские получили новые полномочия

Без лишних церемоний полицейские при необходимости смогут вскрывать автомобили и проникать в квартиры. Полномочия сотрудников МВД расширены. Соответствующий закон приняли в окончательном чтении депутаты Госдумы.

С преступниками больше не будут церемониться. Сотрудники полиции получили право проникать в жилые и иные помещения для задержания фигурантов уголовных дел. Право на неприкосновенность для тех, кто наплевал на закон, нередко использовали в качестве лазейки: заметали следы и уходили от ответственности.

"Данное изменение является обоснованным, и оно соответствует текущей обстановке. Поскольку сотрудникам правоохраны ничто не должно мешать выполнять их прямые функции, то есть защищать жизнь, безопасность, здоровье и имущество граждан", – считает подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев.

Та же ситуация с автомобилями: их теперь тоже могут вскрывать, но только в случае, если есть угроза жизни. К примеру, в закрытой машине в жару задыхается ребенок. Такие случаи происходят с пугающей регулярностью: некоторые родители, увлекаясь делами, фактически забывают про малышей. Юридических полномочий открыть дверь у полицейских раньше не было. Нужно было искать владельцев или идти на крайние меры, вызывая МЧС. Теперь сотрудники МВД могут чувствовать себя увереннее.

Полномочий больше – эффективность реакции правоохранителей выше. Именно такой логики придерживались депутаты, внося поправки в "Закон о полиции". Инициативы обсуждались больше года с особой скрупулезностью. Прежде чем сказать свое "да" народные избранники тщательно изучали возможные последствия. Плюсов, по мнению парламентского большинства, оказалось больше.

Полиция также получила право проводить личный досмотр, если есть основания полагать, что подозреваемые имеют при себе оружие, либо наркотики. Кроме того, стражи порядка теперь тоже могут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество. Речь о случаях, когда анонимность не уместна.

Общественники и адвокаты уже высказали свое отношение к новым поправкам.

"Возникают ситуации, когда сотрудникам полиции крайне необходимо предотвратить преступление, террористический акт, задержать преступника, спасти жизни людей, спасти жизни детей. Но законом, который запрещал им возможность вскрывать автомобили и заходить в квартиру, они не могли этого сделать. Но самое главное в данной ситуации – не злоупотреблять своими должностными полномочиями", – говорит почетный адвокат России Людмила Айвар.

Новые полномочия, конечно, не снимают ответственности. Об этом во время голосования говорили в Госдуме.

"Если сотрудник полиции нарушит закон, то он будет и возмещать ущерб, причиненный нашим гражданам и организациям, и будет нести соответствующую ответственность, в том числе уголовную ответственность. Эти и другие правила предлагаются с одной единственной целью – обеспечить безопасность всех и каждого", – заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Кстати, обсуждались и другие возможные изменения в законе. Но ряд предложенных инициатив Госдума не приняла. Например, предлагали разрешить полицейским применять огнестрельное оружие, если в действиях подозреваемого есть хоть какие-то действия, которые можно расценить как попытку нападения. Эта формулировка явно показалась депутатам слишком размытой.

Слишком опасную возможность злоупотреблений усмотрели и в попытке снять с полицейских ответственность за любые действия, совершенные при исполнении. Такое предложение тоже отвергли. Это момент принципиальный: полномочия вырастут, но и собственную ответственность перед законом со стражей порядка никто снимать не собирается.