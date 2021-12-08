Путин назвал истинную цель американских санкций

Санкции под предлогом безопасности США – это попытка сдержать развитие России, заявил глава российского государства Владимир Путин в Сочи на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус".

"Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? – удивился президент России. – Ничем, это полная чушь".

Путин подчеркнул, что в середине 1990-х годов, когда в Россию присылали картошку в виде гуманитарной помощи, Россия была всем хороша и всем нравилась. Он поблагодарил за ту помощь всех тех, кто делал это искренне, с желанием от чистого сердца помочь.

Как только ситуация в России изменилась, и страна стала выбираться из трудностей, продолжил Путин, восстановила конституционное единство, начала развиваться, заявила о себе как конкурент и на политической арене, и в науке, и в производстве, и в энергетике, то ситуация поменялась. Это уже перестало нравиться партнерам на Западе. И эти так называемые "партнеры" начали проводить политику сдерживания.

24 ноября 2021 года Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ – Московского физико-технического института, который, по формулировке Минторга США, "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". МФТИ занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук, математики и компьютерных наук. Заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок МФТИ выступают многие коммерческие и государственные компании в России и по всему миру.

По мнению Путина, санкции принимаются просто так, без всяких внешних причин.

"Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки просто в борьбе между собой", – заявил президент России.

Он выразил надежду на то, что Западу придется все-таки выходить из санкционных витков в силу своеобразного развития ситуации в мире.

Конгресс молодых ученых продлится с 8 по 10 декабря. Прямую трансляцию встречи Путина с молодыми учеными вели канал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".