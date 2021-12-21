Путин: США должны понять, что России больше некуда отступать

США делают все, что хотят, заявил глава российского государства Владимир Путин. На расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря он подчеркнул, что это уже показали события и в Югославии, и в Ираке, и в Сирии. Эти страны уничтожались без санкции Совета Безопасности ООН. Но когда Вашингтон что-то пытается делать на Украине, это происходит уже не за тысячу километров от российских границ, а "на пороге нашего дома".

В США, по мнению президента России, должны понять, что нам дальше просто уже некуда отступать. Путин также добавил, что США вооружают Украину современным оружием, чтобы под прикрытием толкать экстремистов в российские регионы, например, в Крым.

Путин добавил, что Вашингтон пока еще не получил гиперзвуковое оружие, но его испытания проводятся. Понятны примерные сроки, когда его получит Пентагон. Это не скрыть, добавил Путин, все испытания фиксируются. После того, как американское гиперзвуковое оружие будет создано, тогда под его прикрытием Америка может натравливать Киев на Москву.

"При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", – подчеркнул Путин.

Сейчас Путин слышит от Белого дома готовность обсуждать предложения по гарантиям безопасности, но есть опасность того, что Вашингтон попытается заболтать, использовать паузу, погрузить все российские предложения в болото.

"Такой поворот и такое развитие ситуации нас не устраивают", – отметил Путин в выступлении, которое транслировал в прямом эфире телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Он добавил, что в Москве рассчитывают на конструктивные и содержательные переговоры, которые приведут к обеспечивающему равную безопасность для всех результату.

"Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, – добавил Путин. – Мы не хотим такого развития событий".

Но и на наращивание натовских войск у российских рубежей Москва не будет смотреть безучастно. Путин также добавил, что российские предложения не являются ультиматумом. По его словам, Москва имеет право критиковать недружественные шаги Запада.