Судьба Донбасса и переговоры с Байденом: основные заявления Путина

В этот раз Большая пресс-конференция Владимира Путина проходила в совершенно изменившихся условиях: и дело не в ковидных ограничениях – в отношениях России с Западом наступил переломный момент. И все задаются вопросом: насколько реальна угроза военного столкновения, может ли ситуация выйти из-под контроля, прозвучало даже "нас окружают".

Ну, базы кругом, это правда. На востоке, на юге, на севере, там новые системы тоже вооружений ставят. На море. На западе тем более. Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, – это сложная задача.

России есть чем ответить, но лучше все же договориться. Потому Москва и подготовила Вашингтону и НАТО свои предложения о гарантиях безопасности. При этом на Западе упорно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Продолжили и сегодня.

"Можете ли вы безоговорочно гарантировать, что вы действительно не будете нападать на Украину или любое другое суверенное государство? Или же это будет зависеть от хода переговоров?" – вопрос SkyNews.

Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну, чего здесь не понятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже.

"Поймите же вы, в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. К нам пришли. И теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы", – продолжил Путин.

"Вы должны нам дать гарантии, вы, и немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями!" – повышает голос российский президент.

Тут же следует вопрос: "Что Запад не понимает о России?"

"Мы иногда, кажется, в разном мире живем. Вот я вам сейчас сказал очевидные вещи. Ну, как этого можно не понимать? Сказали: не будем расширяться – и расширяются", – отвечает Путин.

Стало ли понятнее после такого ответа Путина, журналистка британского SkyNews отвечать не стала. Уяснил ли для себя что-то Запад – покажут первые переговоры с американской стороной, запланированные на начало января.

"Мы к чему должны готовиться, какой реалистичный прогноз?" – звучит вопрос уже от российской журналистки.

Путин цитирует Горчакова: "Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Он напоминает, что обострение началось в 2014 году.

До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалось за пределами Российской Федерации, прежде всего, на Украине. Мы же с этим смирились. И работали.

Однако затем на Украине произошел кровавый госпереворот, людей убивали и сжигали, потом возник Крым.

"Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло?" – спрашивает Путин.

Он еще раз подчеркивает: хорошие или плохие минские соглашения, но их надо исполнять, как единственно возможные.

Однако Украина не хочет выполнять эти договоренности. Принимает закон о коренных народах, объявляют русских некоренным народом, выдавливают их с исторической территории.

Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей.

"Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, чем там будет? И когда долбанут?" – задает вопрос Путин.

"Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Без всяких хитростей, мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить", – говорит президент.

Тем более, что нынешнее руководство Украины на мир вообще не настроено. Киев по максимуму вооружается западной военной техникой и уже стянул войска на Донбасс. Возможна любая провокация, в том числе в адрес России.

Вопрос о возможности российско-украинского столкновения Путин переадресовывает политическому руководству Украины. Он напоминает, что приказы стрелять по Донбассу отдают в ежедневном режиме. То есть стреляют по своим собственным гражданам.

По словам российского президента, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире президент Украины Владимир Зеленский "попал под влияние нациков".

Москва будет только приветствовать, если Вашингтон склонит Киев к выполнению минских соглашений. Тему поднимали в ходе разговора Путина с Байденом. Это Байден предложил назначить официальных представителей, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и российскую озабоченность, связанную с нарастанием угрозы со стороны Украины.

"Мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я вам обещаю, в ближайшее время мы направим свои предложения. И мы сделали это. Мы направили и в США, и в НАТО. Мы готовы на площадках ОБСЕ обсуждать. Надеюсь, что вот эта первая позитивная реакция – анонсирование возможной начала работы в ближайшее время в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед", – говорит Путин.

В зале полтысячи журналистов федеральных и региональных СМИ, иностранная пресса. Аккредитацию получили и представители российских СМИ, признанных иноагентом. Тем не менее вновь прозвучал вопрос об этом законе и традиционно – про Навального.

"Хочу напомнить, – говорит Путин, – то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри".

А делали это те, кто обслуживает чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации.

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли, направляли неоднократные запросы официально от прокуратуры РФ. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала.

Россия также предлагала, чтобы поработали и ее специалисты, однако ответа не последовало.

Поэтому, говорит Путин, давайте перевернем эту страницу.

Сидельцы всегда были в каждой стране – и есть, и будут, не надо совершать уголовное преступление и прикрываться при этом политической деятельностью.

Относительно реестра СМИ иностранных агентов Путин напоминает, что подобный закон придуман не в России. Например, в США за подобную деятельность грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Между тем в России нет ничего подобного.

Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и все. Они могут дальше продолжать работать.

На фоне резкого обострения с Западом отношения России с Китаем на небывало высоком уровне. Вместе страны даже разрабатывают отдельные высокотехнологичные виды вооружения, заявил Путин. При этом на Пекин тоже давят – из Вашингтона, и подчас почти теми же приемами, что использовали против Москвы – и в 80-м, и в 2014-м. Грядущей Олимпиаде в Китае США объявили дипломатический бойкот.

"В чем подоплека, – спрашивает журналист Дмитрий Губерниев. – И не напоминает ли вот эта ситуация определенного давления на Китай и на тех людей, которые приедут честно соревноваться, вот все то, что происходило перед олимпийскими играми в Сочи?"

Это решение неприемлемое и ошибочное, считает Путин. "Я разговаривал, уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединенных Штатов. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал: блокады олимпиад – в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве – были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же самые грабли", – говорит российский президент.

Он полагает, что дипломатический бойкот Китая связан с попытками сдержать его развитие, не дать возможности конкурентам поднять голову. И это тот самый случай, когда ошибка повторяется.

"Это был Трамп?" – уточняет журналист.

"Нет", – отвечает Путин.

"А, значит, Буш-старший".

"Да".

Расходились журналисты под впечатлением. В мире уже обсуждают ключевые заявления российского президента.