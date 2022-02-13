Путин заявил, что не шутил. Зеленский перешел на русский

Сейчас дипломатический мир по линии Восток – Запад напоминает потревоженный улей. Такого количества визитов и телефонных переговоров уж и не припомнить. Словно забыли и о пандемии, и об "изоляции" России. Содержательности пока немного, но активность вселяет надежду на то, что мозги рано или поздно будут включены.

Но это – базовый оптимизм. Реальные события, однако, развиваются тревожно. В субботу вечером президент США Байден запросил экстренный телефонный разговор с Путиным. Лидеры дискутировали около полутора часов. Россия не получила ответ по существу на предложения о нерасширении НАТО, возвращении инфраструктуры Альянса к состоянию на 1997 год и отказу от размещения на Украине иностранных Вооруженных сил. Байден настаивал совсем на другой повестке.

Вот комментарий по итогам разговора, который дал помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков: "Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов, хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник. С подобными просьбами о срочных телефонных разговорах обратились и другие члены администрации, которые провели вчера и сегодня беседы со многими российскими коллегами. То есть нагнетание вокруг темы "вторжения" велось скоординированно, и истерия достигла просто апогея".

Российская позиция в начале недели еще раз была "разжевана" Путиным в ходе визита в Москву президента Франции Макрона. Как выглядит весь комплекс проблем?

Обычно это происходит на переговорах, но в этот раз два заранее заготовленных флага – российский и французский – выставили на всеобщее обозрение прямо из своей кабины летчики президента Эммануэля Макрона, едва лайнер приземлился во Внуково.

Макрон едет в Кремль. Французы первым делом замечают: холодно. Макрон один поднимается по ступеням на встречу с Путиным. Президентов разделяет 6-метровый стол – по соображениям санитарной безопасности, что в итоге нашло понимание. А вот то, что должны быть разведены крупнейшие военные потенциалы НАТО и России (по соображениям безопасности всего мира, Путин вновь вынужден был объяснять чуть ли не на пальцах.

"Почему так опасно возможное принятие Украины? Ну, есть же проблема. Вот европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник и возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей и зрителей, пользователей интернет-ресурсами: вы хотите? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?" – отметил российский президент.

А ведь уже сегодня французская пехота стоит всего в 100 километрах от российской границы. Утопая в снегах в Эстонии, элитный 5-й драгунский полк Франции, где полковником служил еще младший брат Наполеона Луи Бонапарт, проверяет свою нынешнюю боеспособность морозом.

Сейчас натовские военачальники без конца подчеркивают, что их солдаты не при каких обстоятельствах не отправятся на Украину. Но что если подумать хотя бы на шаг вперед?

"Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам даже многих опережает. Победителей не будет", – подчеркнул Владимир Путин.

"Ближайшие дни будут решающими и, очевидно, требуют плотных дискуссий, которые мы вместе продолжим", – сказал президент Франции.

Дискуссии по Минским договоренностям идут уже 7 лет. Согласованный с Россией, Францией и Германией, одобренный США и Совбезом ООН документ Украина на глазах у всех саботирует.

"В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится", – заявил Путин. На этом моменте синхронные переводчики запнулись и перевели лишь смысл, что Киев должен уважать договор, так что крылатое выражение Макрон не уловил.

А вот Зеленский разволновался и на следующий день после переговоров с французским президентом ответил как мог, для чего даже перешел на русский: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" – это уже перебор. А что до "терпи", Украина очень терпелива, и это мудрость. И это важно не только для Украины, но и для всей Европы".

К обсуждению фразы про красавицу неожиданно подключилась и Джен Псаки, правда, ее, как водится, разговор вообще завел куда-то не туда.

- Многие русскоговорящие истолковали фразу президента об Украине как шутку про изнасилование.

- Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызывает возмущение у всех в администрации США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного официального лица, – отметила Псаки.

В общем, каждый понимает в меру своей испорченности. Как и Зеленский, который уверен, что Украина – Европа, при этом в стране развернуто массовое преследование неугодных СМИ и политических оппонентов, включая даже майданного президента. Петру Порошенко грозит 15 лет тюрьмы – обвиняют в госизмене, намекая и на то, что виноват, подписав Минские соглашения.

"Я же не шутил, когда говорил: "Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям". Не потому, что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет, как в воду глядел. Так и произошло. Вот, пожалуйста, теперь он там под следствием", – сказал Путин.

И это – только малая часть тяжелейших последствий Майдана февраля 2014-го, когда Запад явно заигрался.

"С этого момента для нас власть на Украине, источник власти – госпереворот, а не воля народа. Мы в этих условиях вынуждены были защищать людей, которые в Крыму проживают. Ведь приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса, через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится", – отметил Путин.

В надежде достучаться до сознания западных политиков Россия использует любую возможность. На неделе глава нашего МИД Сергей Лавров принимал коллегу из Великобритании. Казалось, хоть что-то получится обсудить конструктивно, ведь это первая подобная встреча в Москве за 5 лет. Но оказалось, что за все 50 лет своей дипломатической карьеры Лавров едва ли сталкивался с такой визави.

"Разговор немого с глухим у нас получается – вроде бы слушаем, но не слышим. Ничего какого-то конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали", – констатировал Лавров.

"Я точно не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации", – заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Правда, иногда лучше молчать, чем говорить. В ходе переговоров глава британской дипломатии высказывала претензии в связи с перемещением российских войск на юге страны. Но в ответ на уточняющий вопрос Лаврова, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на голубом глазу ответила, что Великобритания никогда этот суверенитет не признает. Потом посольство оправдывалось за такой конфуз, восходящий к знаменитому британскому highly likely. Этого highly likely всегда достаточно, чтобы обвинять Россию и грозить санкциями. С этим в Москву приехал и британский министр обороны и тут же намекнул, что с переговорами справился лучше, чем его коллега Трасс.

"Министр Шойгу и генерал Герасимов заверили нас, что Россия не будет нападать на Украину. В нашем разговоре не было ни слепых, ни глухих", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Может, потому, что у российского Минобороны – исчерпывающая информация, в каких объемах и каким оружием Запад накачивает Украину?

"Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться?" – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

США собираются наращивать военные поставки Украине в случае продолжения эскалации, заявили в Белом доме. По итогам субботних телефонных переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоялись по инициативе американской стороны, Байден заявил, что США готовы к дипломатии, но и к введению санкций. Беседа продолжалась более часа, в Вашингтоне ее назвали "профессиональной и содержательной". Президенты условились, что их команды будут продолжать поддерживать контакт в ближайшие дни.

И, как и договаривались, после своей поездки в Москву и Киев Путину в субботу позвонил Макрон. Говорили еще дольше – 1 час 40 минут. В Кремле заявили, что обсуждали в том числе "ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском вторжении на Украину".

"Что касается того, что мы будем делать дальше. Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Вашингтона и Брюсселя. Там есть вещи, которые можно обсуждать. Будем добиваться, разумеется, ответа на ключевые вопросы", – отметил Владимир Путин. А это нерасширение НАТО, возврат военной инфраструктуры на позиции 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО, и неразмещение ударных вооружений близ российских границ. Все это и есть шаги по деэскалации, которые должны быть сделаны.