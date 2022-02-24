Давление и шантаж: Путин – о переделе мира

Цель специальной военной операции России – защитить людей, которые на протяжении последних восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Об этом решении рано утром в своем обращении объявил Владимир Путин. Как подчеркнул президент, наша страна не будет оккупировать украинские территории, но вынуждена провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО на Восток и политика США по сдерживанию России приносит Западу очевидные геополитические дивиденды. Для нас же это – реальная угроза существования нашего государства и вопрос исторического будущего как народа.

Обращение президента – вновь о трагических событиях в Донбассе и ключевых вопросах безопасности России. Безответственные западные политики создают угрозы для нашей страны. На протяжении тридцати лет Москва пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Но в ответ либо циничные обман, либо давление и шантаж. При этом военная машина блока все решительнее подходит к российским границам.

"Почему все это происходит, откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности, откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Ответ ясен, все понятно и очевидно. Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня. Он убедительно показал, что паралич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе – и все, баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют, уговоры и просьбы не помогают, все, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И, наоборот, все, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции. Всеми средствами несогласных ломают через колено", – подчеркнул глава российского государства.

Такая ситуация касается не только России – речь идет о всей системе международных отношений. И озабоченность – даже у союзников США. Путин напоминает: после развала СССР фактически начался передел мира, и нормы международного права, принятые по итогам Второй мировой войны, стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне.

"Безо всяких санкций Совет безопасности ООН провел кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре", – отметил Путин.

Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии, нелегитимное использование военной силы против Ливии. Извращение всех решений Совета безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государства, к тому, что возник огромный очаг международного терроризма.

Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции Совета безопасности ООН – это не что иное, как агрессия, интервенция. Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторжение в Ирак, тоже безо всяких правовых оснований. В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этого публично, на глазах у всего мира госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что все это подтасовка, блеф, никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом.

Как результат – всплеск терроризма, жертвы. Повсюду, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, остаются кровавые незаживающие раны. При этом бесконечно звучат пустые обещания.

"В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на Восток. Повторю, обманули. А, выражаясь народным языком, просто кинули. Да, часто можно слышать, что политика – грязное дело. Возможно. Но не настолько же! Не до такой же степени! Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. И где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться. Так оно и есть. Но не надо скромничать. США это все-таки великая страна, системообразующая держава, все ее сателлиты не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила. Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи", – заявил Владимир Путин.

А ведь после развала СССР Россия была настроена честно и открыто работать с США и Западом, но в ответ – попытки добить и разрушить страну, которой и без того было тяжело. В 90-х и начале 2000-х годов коллективный запад, по сути, открыто поддерживал сепаратистов на юге страны. И даже сейчас, когда с терроризмом справились, Запад пытается навязывать России свои псевдоценности, чтобы те разъедали страну изнутри.

"Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать. Никогда и ни у кого этого не получалось. Не получится и сейчас. Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами. И, конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же делать дальше? Чего ждать?" – сказал Путин.

И здесь уместно вспомнить об историческим опыте. И действиях СССР в конце 30-х – начале 40-х годов, перед самой войной.

"Попытка ублажить агрессоров в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права. Те, кто претендуют на мировое господство, публично, безнаказанно и, подчеркну, безо всяких на то оснований объявляют нас, Россию, своим врагом, они действительно располагают сегодня большими финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. Мы знаем об этом и объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере экономики, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному шантажу. Повторю, мы оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично. Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. Более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений. В этой связи не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствия для любого потенциального агрессора", – заявил Путин.

Но оборонные технологии меняются быстро, и Россия – уже в лидерах. А вот если прилегающие к России территории – и прежде всего Украина – попадут под контроль противника – это угрозы на десятилетия вперед.

"Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, замечу, на наших же исторических территориях, создается враждебная нам антиРоссия, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием. Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России. Очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение. Это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорил. Они ее перешли", – отметил российский президент.

Россия 8 лет делала все, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирно. Но геноцид продолжался, именно поэтому Москва вынуждена была признать республики.

"Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", – заверил президент.

Путин обращается и к гражданам Украины, напоминая и о событиях 2014 года, когда Россия была вынуждена защитить крымчан и севастопольцев от нацистов, а также о том, что и сейчас наша страна ни в коем случае не враг для Украины и украинцев.

"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю: наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это. И призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно, так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем, и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это, именно в такое наше будущее. Должен обратиться и к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", – подчеркнул Путин.

Особую роль для любого государства играют его опыт, ценности, традиции. И России есть на что опереться.

"Уважаемые соотечественники, преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг, не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", – обратился к россиянам глава государства.

Без уверенности в безопасности не может быть и будущего страны. А настоящая сила лежит в справедливости и правде.