Правда на нашей стороне: что сказал в обращении к россиянам Владимир Путин

Россия в эти минуты проводит специальную военную операцию в Донбассе. О ее начале сегодня утром заявил Владимир Путин в обращении к россиянам. Президент подробно объяснил, что привело к такому непростому решению. По его словам, текущая ситуация вокруг России складывалась на протяжении десятилетий.

Россия настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО, сталкиваясь в ответ либо с циничным обманом, либо с попытками давления и шантажа. Мысль, которую глава государства озвучивал неоднократно на самых разных площадках, и о которой напомнил сегодня, когда стало совершенно очевидно, что слышать эту мысль коллективный Запад категорически не готов. Как подчеркнул президент, после развала СССР начался передел мира, и сложившиеся к тому времени нормы права стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне. Тем, кто бомбил Белград, кто нелегитимно использовал военную силу против Ирака, Ливии, Сирии. Тем, кто обещал Москве, что Североатлантический альянс ни на дюйм не расширится на восток.

"Складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули. Да, часто можно слышать, что политика – грязное дело. Возможно. Но не настолько же. Не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но, прежде всего, общепризнанным нормам морали и нравственности. И где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться. Так оно и есть", – заявил президент России Владимир Путин.

Несмотря ни на что, в декабре 2021 года Москва в очередной раз попыталась выстроить диалог с США и их союзниками. Но тщетно: Вашингтон договариваться нужным не считает. Более того, без всяких на то оснований объявляет Россию своим врагом.

Из-за расширения НАТО на восток ситуация на наших границах становится все хуже и опаснее. На прилегающих территориях де-факто создается враждебная, поставленная под полный внешний контроль анти-Россия. И продолжать наблюдать за этим просто безответственно.

"Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причем так же, как на Донбасс, с войной, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов – пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд других российских территорий. Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать", – подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

В сложившейся ситуации, как заявил президент, ни одной возможности защитить себя, кроме той, которую вынуждены использовать сегодня, России просто не оставили. Глава государства принял решение о проведении специальной военной операции, главная цель которой – защита людей, подвергнутых геноциду со стороны киевского режима.

"Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля 2022 года Договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", – объяснил президент России Владимир Путин.

Обратился российский президент и к гражданам Украины, напомнив, что в 2014 году Россия была обязана защитить крымчан, которые сделали выбор быть с исторической родиной, и этот выбор был поддержан. И то, что происходит сегодня, как подчеркнул глава государства, связано вовсе не с желанием ущемить интересы украинского народа, а с необходимость защитить самую Россию от тех, кто взял Украину в заложники.

"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю: наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это. И призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой", – заявил президент России Владимир Путин.

Вся ответственность за возможное кровопролитие, как настойчиво подчеркнул глава государства, будет целиком и полностью на совести правящего на Украине режима. И, видимо, тех, кто за этим режимом стоит, и у кого может возникнуть соблазн вмешаться в происходящие события.

"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", – предупредил президент России Владимир Путин.

Сила – в справедливости и правде, а правда – на нашей стороне. Эти слова президент адресовал российским гражданам, которым напомнил о том, что именно лежит в основе независимости и суверенитета государства.

"Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность, всегда берут начало в мощной, корневой системе своей культуры, ценностей, опыта и традиций предков. В основе империи лжи, о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего, лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: "Сила есть, ума не надо". А мы с вами знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. А если это так, то трудно не согласиться с тем, что именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно надежно строить свое будущее, строить свой дом, свою семью, свою Родину", – подытожил президент России Владимир Путин.

Ту самую красную черту, о которой неоднократно говорил президент, западные страны уже перешли, и происходящее – это единственный способ гарантировать собственную безопасность. Как подчеркнул глава государства, судьба России – в руках ее многонационального народа, а это значит, что принятые решения будут выполнены.