Обращение Путина к россиянам: основные положения

В ночь с 23 на 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подробно объяснил причины этого шага, передает телеканал "Россия 24".

Глава государства остановился на каждом из фактов, которые свидетельствуют о нежелании Запада видеть в России равноправного партнера и, тем более, союзника. По словам Путина, после развала Советского Союза Москва 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток, и все эти годы сталкивалась с обманом, давлением и шантажом. Военная машина альянса движется и приближается к границам России.

Одним из инструментов в руках Запада стала Украина, которая, заявил президент, находится под внешним управлением. Наша страна не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Также Путин подчеркнул: нельзя без сострадания смотреть на геноцид, происходящий в Донбассе.

Также Владимир Путин предостерег от вмешательства в ситуацию на Украине любые внешние силы.

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