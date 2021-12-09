В авиакатастрофе в Индии выжил один человек

В Индии расследуют причины гибели начальника штаба обороны. Накануне вертолёт, на котором летел генерал разбился на юге страны.

Всего на борту было 14 человек, в том числе жена генерала. Выжить удалось лишь капитану, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу.

По данным местной прессы, причиной трагедии могла стать плохая видимость. Стоял сильный туман.

Первыми на помощь пришли местные жители. До прибытия спасателей они самостоятельно пытались потушить обломки.

Генерал Бипин Рават стал первым главой Штаба обороны Индии. Его назначили на эту должность два года назад.