Причиной крушения вертолета индийских ВВС мог быть сильный туман

В Индии расследуют причины гибели начальника штаба обороны. Вертолет, на котором летел генерал, накануне разбился на юге страны. Всего на борту были 14 человек. Выжить удалось лишь одному.

О том, что вертолет Ми-17В-5 индийских ВВС потерпел крушение в штате Тамилнад на юге Индии, представители военного ведомства узнали от жителей удаленной деревни Каттери. Место падения – труднодоступный лесистый район, удаленный от дороги, и чтобы добраться до горящего после крушения вертолета спасателям пришлось преодолеть несколько километров по непроходимым джунглям.

До их прибытия местные жители самостоятельно пытались погасить пламя – это видно на кадрах, снятых кем-то из очевидцев на мобильный телефон. О том, что на борту упавшего вертолета находился начальник Штаба обороны Индии генерал Бипин Рават, Министерство обороны сообщило в первые же минуты после известия о крушении вертолета.

Позже стали поступать сообщения о том, что вместе с генералом в вертолете была его супруга Мадхулика и еще 12 человек, включая членов экипажа. Позже Минобороны сообщило, что начальник штаба обороны Индии, его жена и еще 11 человек погибли в результате этой авиакатастрофы. Соболезнования в связи с гибелью генерала выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Генерал Бипин Рават был выдающимся воином. Истинный патриот, он внес большой вклад в модернизацию наших Вооруженных сил и аппарата безопасности. Его понимание и видение стратегических вопросов были исключительными. Его смерть глубоко опечалила меня", – написал в "Твиттере" премьер-министр Индии.

Генерал Бипин Рават был назначен начальником Штаба обороны Индии в 2019 году и стал первым, кто занял эту только созданную тогда должность по решению главы правительства Индии Нарендры Моди. Такое решение было принято после очередного обострения отношений с соседним Пакистаном – генерал Рават руководил антитеррористическим операциями на индо-пакистанской границе.

Задача начальника Штаба обороны – координация действий всех трех видов индийских Вооруженных сил, прямые контакты с премьер-министром и долгосрочное планирование, в том числе и в вопросах военных закупок. В этой должности генерал Бипин Рават несколько раз был в России – последний раз в сентябре этого года в Оренбурге, где принимал участие во встрече начальников штабов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Сообщается, что тело генерала будет доставлено в Нью-Дели, где в пятницу, 10 декабря, пройдет траурная церемония. Министерство обороны Индии начало расследование этой катастрофы.

Одной из причин трагедии называют сильный туман и плохую видимость. А индийские военные говорят, что вертолет Ми-17 – экспортная модификация российского вертолета Ми-8 – один из самых надежных и отлично зарекомендовал себя на службе индийской армии.