Пилот разбившегося Ми-2 подавал сигналы бедствия еще до падения

Главное управление МЧС по Республике Удмуртия показало кадры поисковой операции, в ходе которой было обнаружено место крушения вертолета Ми-2, и подвело итог поисково-спасательной операции.

По уточненным данным, место аварийной посадки вертолета было найдено около полуночи в Завьяловском районе в лесном массиве между населенными пунктами Азино и Кияик. На момент обнаружения пилот и пассажир, находившиеся на борту, были зажаты и травмированы покореженными частями воздушной машины.

После работ по разблокировке, которую провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, пострадавшие были переданы медикам. Пилот скончался на руках врачей, его не успели доставить в больницу. Травмированный пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Удмуртия Андрей Блинов, пилот подал сигнал о нештатной ситуации на борту еще до падения. После этого связь с экипажем прервалась. На поиски незамедлительно выдвинулась группировка спасателей.

Операция длилась около десяти часов, все это время в районе поисков температура постепенно снижалась с -14 до -20 градусов. Работа спасателей осложнялись не только морозом, но и наступлением темного времени суток.

Численность людей и техники, участвующих в операции, постоянно наращивалась. На момент окончания поисков в них участвовало около 300 человек и 80 единиц техники, в том числе вертолет и беспилотные аппараты самолетного типа.

Напомним, 27 декабря вертолет Ми-2, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 13:00 с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. В 15:15 (14:15 по Москве) пилот сообщил о нештатной ситуации на борту. После этого связь с вертолетом была потеряна.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами. Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.