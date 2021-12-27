Перед жесткой посадкой экипаж Ми-2 успел сообщить о неполадках

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии.

По данным ведомства, около 14 часов в понедельник, 27 декабря, воздушное судно Казанского авиапредприятия совершило жесткую посадку.

"Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации", – отметили в Следкоме.

На борту Ми-2 находились два человека, по предварительной информации, они выжили и вышли на связь.

Уточняется, что вертолет взлетел с аэродрома Ижевска примерно за два часа до ЧП, он совершал облет нефтепровода.