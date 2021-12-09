Беглый авиадиспетчер поведал о случившемся с самолетом Ryanair

Бывший авиадиспетчер аэропорта в Минске, работавший там во время инцидента с самолетом Ryanair, изложил властям Польши свою версию случившегося. Речь идет об Олеге Галегове, который уехал из Белоруссии.

23 мая в диспетчерской вышке находился офицер КГБ. По словам Галегова, он руководил ситуацией и поддерживал непрерывный телефонный контакт, докладывая о происходящем. Сам диспетчер, в свою очередь, информировал пилотов о том, что самолет Ryanair якобы заминирован, сообщает New York Times.

Как отмечает издание, показания Олега Галегова не особо отличаются от сведений, известных ранее. Однако его слова позволяют построить дело против Белоруссии.

New York Times сообщает, что Галегов якобы покинул уже и Польшу. Где он сейчас находится, неизвестно.

Инцидент с самолетом Ryanair вызвал большой резонанс. Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в минском аэропорту. Поступило сообщение о том, что самолет минирован. Данная информация не подтвердилась.

На самолете находился оппозиционер Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta. Его задержали.

После случившегося страны Европы обвинили Белоруссию в том, что она под выдуманным предлогом принудила самолет к посадке.