Сикорский отреагировал на польскую интерпретацию слов Галегова

Белорусский авиадиспетчер, рассказавший о "ситуации в аэропорту Минска во время инцидента с Boeing 737", мог подвергнуться давлению. Об этом заявил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский. Комментируя статью New York Times с заявлениями беглого диспетчера Олега Галегова, Сикорский отметил, что, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него, Галегов мог согласиться на сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью.

Ранее сообщалось, что Boeing 737, летевший 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления КГБ Белоруссии задержали двух пассажиров, находившихся на борту — Романа Протасевича, основавшего Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским, и гражданку России Софью Сапегу, подругу Протасевича.

Сикорский указал на то, что вокруг инцидента с экстренной посадкой самолета в аэропорту Минска много фейков.