МИД Китая заявил, что участники бойкота Игр "заплатят за ошибки"

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предупредил четырех участников дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года о том, что они поплатятся за свое решение. Он заявил, что США, Австралия, Великобритания и Канада сделали ошибки.

"Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политический манипуляций. Это не получит поддержки, и таким образом они изолируют себя, – цитирует Вэньбина ТАСС. – Они заплатят цену за свои ошибочные действия".

"Китай не направлял приглашения соответствующим странам. Официальные лица этих стран увидят успешное проведение Олимпийских игр в Пекине вне зависимости от того, будут ли они присутствовать или нет".

Напомним, что после объявления дипломатического бойкота четырьмя странами о своем отказе от участия в нем заявила Франция. Ее дипломаты посетят Пекин, объяснив это нежеланием ввязывать спорт в политику.