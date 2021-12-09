Подсчитан срок появления значимых мутаций ковида

Раз в полгода, предположительно, происходят значимые мутации вируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. В декабре прошлого года был выявлен британский штамм, в апреле-мае — дельта-штамм, сейчас омикрон-штамм. Попова подчеркнула, что информация о мутациях – это пока просто наблюдение, а не прогноз, впереди еще много научных изысканий.

На данный момент в России преобладает дельта-штамм. Штамм "омикрон" подтвердили у двух человек, прибывших из ЮАР. В ближайшее время учёные представят данные, насколько российские вакцины защищают от "омикрон-штамма"

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решение об адаптации вакцины "Спутник V" под омикрон-штамм будет принято приблизительно через две недели. Он надеется, что в готовом препарате менять ничего не придется.