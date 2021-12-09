Путин назвал проблему, за которую стыдно

Владимир Путин считает, что государство должно помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, "вне зависимости, почему это произошло". Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент России заявил, что у чиновников "разрушенные человеческие судьбы" должны вызывать чувство стыда. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Президент отметил, что в общество часто говорят о "черствости" государственных и муниципальных служащих, но среди них "много совестливых и сознательных". Все зависит от конкретных людей, сказал Путин.

Бездомные требуют особого внимания властей, уверен президент. Путин пообещал дать соответствующие поручения правительству.

Президент убеждён, что в этом деле очень важно сотрудничать с НКО и религиозными организациями всех традиционных конфессий. Их надо поощрять, считает Путин.