Путин высказался о комичных случаях с иноагентами

"Избыточной реакцией" и "комичными примерами" назвал президент РФ Владимир Путин маркировку бытового контента в социальных сетях как созданного иностранным агентом. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев рассказал президенту о фотографии журналистки, признанной иностранным агентом, на которой она с дочкой наряжает елку. Фотография сопровождается пояснением: "Иноагент наряжает елку с ребенком". Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Гусев попросил президента создать рабочую группу по решению проблем иноагентов, с включением в нее членов органов власти и Союза журналистов России.