Коррупционеры переходят на крипту

Ущерб от коррупционных преступлений в нынешнем году превысил 13 миллиардов рублей, заявил глава Следкома Александр Бастрыкин в Международный день борьбы с коррупцией. По его словам, каждое четвёртое дело в судах – о даче взяток. И всё чаще коррупционеры используют криптовалюту, которую у них сложно конфисковать.

"В целях ареста криптоактивов требуется обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства, например, внедрив в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющие суду предписывать лицу перевести криптоактивы на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства. Сделать эти положения исполнимыми позволит одновременное расширение уголовной ответственности за неисполнение судебного решения уже установленной", – заявил Бастрыкин.

Ловят коррупционеров и на классических схемах взяток и хищений. Из ярких примеров: уже завершено расследование в отношении бывшего зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Его подозревают в получении взяток на сумму больше шестидесяти трёх миллионов рублей. При реализации госконтрактов случаются хищения, искоренить откаты получится только после вступления в силу закона 360-ФЗ, согласно которому прозрачность государственных и муниципальных закупок повысится, а крупных тендерах смогут участвовать компании только с положительным опытом работы, подчеркнул глава ведомства.

О конкретных примерах борьбы с коррупцией рассказал и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он раскрыл новые подробности дела бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, который летом этого года не только стал фигурантом уголовного дела, но и прославился роскошным особняком, больше похожим на дворец. Следствие установило еще 6 машин и 21 объект недвижимости, которые были записаны на родных Сафонова. В ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление об обращении этого имущества в доход государства, добавил Краснов.

Отдельно Игорь Краснов упомянул о необходимости пресекать мелкое взяточничество, которое всё чаще стало приобретать характер криминального бизнеса.

"Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и прочее. Не всегда тяжесть содеянного определяется размером взятки, пусть размер и относительно незначительный. Думаю, что ответственность должна быть усилена для тех, кто в желании реализации своих преступных намерений избирает крайне опасные формы криминального поведения", – продолжил генпрокурор.

Сейчас по всей строгости наказывают лишь тех, кто попался на мелкой взятке повторно.