Имущество семьи обладателя "золотого унитаза" дороже ста миллионов

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что рыночная стоимость имущества, которое ведомство требует конфисковать у главы управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его родственников, с учетом результатов проведенных экспертиз составляет больше 100 миллионов рублей.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал РИА Новости, что помимо особняка с "золотым унитазом" у Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости, а также шесть автомобилей.

Генпрокурор сообщил, что в ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление об обращении этого имущества в доход государства.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры начнется 14 февраля в Промышленном райсуде Ставрополя.

Глава управления ГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов, а также несколько его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей в конце июля 2021 года.

В домах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых, в частности, выяснилось, что особняк Алексея Сафонова изнутри отделан золотом, а в ванной установлены позолоченные раковина и унитаз.