В Молдавию не пустили не только Нарочницкую, но и Журавлева

Накануне фактической депортации российского политолога Наталии Нарочницкой из Молдавии похожий инцидент произошел и с членом Общественной палаты России Владимиром Журавлевым. Его также не пустили в страну, он просидел в серой зоне 9 часов без объяснения причин, рассказала Нарочницкая, ее цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что молдавские пограничники продержали Нарочницкую на границе 2 часа и тем же самолетом отправили обратно в Россию. Нарочницкая считает причиной депортации предстоящие выборы в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранслужба Молдавии официальных комментариев пока не предоставила.